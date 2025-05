Rinnovo Pulisic, fissata la data per la firma dell’americano: cifre, tempistiche e dettagli

Rinnovo Pulisic, l’esterno americano firmerà il prolungamento dopo la finale di Coppa Italia del 14 maggio: cifre e dettagli

Il calciomercato Milan sembra essere pronto a rinnovare il contratto di Christian Pulisic, l’esterno americano che ha dimostrato di essere un giocatore importante per la squadra. Il contratto attuale di Pulisic scade nel 2027 con opzione per il 2028, ma il Milan vuole garantirsi la sua presenza per il futuro.

Pulisic firmerà un contratto fino al 2029 con un ingaggio da 5 milioni di euro, bonus inclusi. La fumata bianca è attesa dopo la finale di Coppa Italia, che si disputerà il 14 maggio. Pulisic ha dimostrato di essere un giocatore importante per il Milan e il club vuole garantirsi la sua presenza per il futuro. Il rinnovo del contratto di Pulisic sarà un segnale importante per la squadra e per i tifosi del Milan.