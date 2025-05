Pulisic Milan, Alexis Lalas elogia l’esterno statunitense: le dichiarazioni. Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni dell’ex calciatore americano Alexis Lalas, intervenuto al suo podcast “State of the Union“, riguardo l’ennesima super stagione con il Milan di Pulisic.

PAROLE – “Una cosa di cui abbiamo parlato spesso è quanto sia stato bravo Christian Pulisic, seppur in un Milan mediocre. Il Milan al momento è ancora al nono posto. Non è positivo per il Milan. Quindi penso che ci saranno dei cambiamenti. Non credo che Christian Pulisic andrà da nessuna parte, ma sarà interessante vedere come si presenterà l’anno prossimo, con un Milan che credo debba assolutamente migliorare. E penso che miglioreranno.

E Christian Pulisic si perderà in questo nuovo trambusto? Oppure crescerà ancora di più e sarà all’altezza della situazione, con giocatori ancora migliori intorno a lui? Diventerà ancora più grande di quanto non sia ora? Ovviamente è quello che tutti speriamo per il futuro, ma lui continua comunque a dare il massimo“.