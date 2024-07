Daniel Maldini via dal Milan: FINISCE un’era in rossonero, la CIFRA dell’accordo con il Monza

Dopo l’addio di papà Paolo, al Milan è pronto anche quello di Daniel Maldini. La cifra dell’accordo con il Monza

Fine di un’era. Dopo l’addio di papà Paolo, al Milan è pronto anche quello di Daniel Maldini.

Dopo qualche settimana di trattativa alla fine è stato trovato l’accordo: Daniel Maldini resterà un giocatore del Monza, ma sarà di proprietà dei brianzoli. Il trequartista cresciuto nelle giovanili del Milan è negli Stati Uniti con i rossoneri, ma a breve tornerà in Italia: stando a quanto riferisce l’edizione questa mattina in edicola de La Gazzetta dello Sport, l’operazione dovrebbe concludersi per una cifra vicina ai tre milioni di euro.