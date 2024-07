Pavlovic Milan di corsa verso la fumata bianca: accordo possibile con il Monaco a queste CIFRE. Gli aggiornamenti

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda Pavlovic. Il difensore di proprietà del Salisburgo è l’obiettivo numero uno della dirigenza rossonera per completare il reparto arretrato.

Come riportato da Tuttosport si sta assottigliando la distanza con il club austriaco che, partito da una valutazione di 30 milioni, chiede 25 milioni per il suo cartellino. Il Milan spinge per chiudere a 20: possibile dunque un’intesa a metà strada (circa 22 milioni).