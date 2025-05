Kerkez, l’ex Milan nel mirino del top club di Premier League? La notizia non lascia alcun dubbio

Kerkez, l’ex terzino sinistro del Milan, oggi al Bournemouth, è finito nel mirino del Liverpool in vista della prossima estate: valutazione monstre

Milos Kerkez, ex terzino sinistro del Milan, potrebbe essere al centro di un importante trasferimento estivo.

Il Liverpool lo ha nel mirino per rinforzare la propria difesa, ma non sarà un affare facile: il Bournemouth, squadra attuale del giocatore, chiede circa 45 milioni di sterline (53 milioni di euro). Lo riporta The Athletic. Tuttavia, non è solo il Liverpool a essere interessato a Kerkez: anche il Manchester United lo ha nel mirino come priorità assoluta per il mercato.