Mercato Milan, RETROSCENA De Ketelaere! Cambia la FORMULA dell’operazione, cosa hanno DECISO i due club

Mercato Milan, retroscena De Ketelaere! I rossoneri e l’Atalanta hanno cambiato la formula dell’operazione. I dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è un importante retroscena nel calciomercato Milan su Charles De Ketelaere, trequartista belga rimasto all’Atalanta dopo l’anno di prestito della scorsa stagione.

Siccome i bergamaschi, per cercare di ottenere uno sconto dai rossoneri, non hanno rispettato il termine ultimo del 14 giugno per esercitare il diritto di riscatto fissato a 23 milioni, le due società si sono accordate per un nuovo prestito oneroso con condizioni certe di riscatto (la prima presenza di De Ketelaere da febbraio 2025 o il primo punto conquistato dalla Dea nel girone di ritorno). In questo modo il Milan ammortizzerà qualche mese in più di cartellino di De Ketelaere e farà una maggiore plusvalenza.