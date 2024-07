Thiaw Milan: lui SPINGE per averlo al Newcastle, ancora nessuna OFFERTA ufficiale! La posizione del club

Negli ultimi giorni si parla di un interesse del Newcastle per Thiaw. C’è chi spinge per averlo, la posizione del Milan

Assalto pronto. Negli ultimi giorni si parla di un interesse del Newcastle per Thiaw. C’è chi spinge per averlo, come riportato da Matteo Moretto Eddie Howe grande estimatore del difensore tedesco e spinge per l’acquisto.

Il Milan dal canto suo è al corrente dell’interesse del club inglese. Al momento non c’è stata ancora nessuna offerta ufficiale da parte del Newcastle per Malick Thiaw ma la situazione va comunque monitorata.