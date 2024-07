Romero Milan, definito il futuro dell’argentino: tornerà in Spagna, ma non all’Almeria. I DETTAGLI e gli aggiornamenti

Uno dei casi da risolvere in casa Milan era quello relativo al futuro di Luka Romero che, dopo i sei mesi di prestito all’Almeria, aveva fatto rientro alla base in attesa di trovare una nuova sistemazione.

Stando a quanto riportato da Relevo, l’argentino sarebbe a un passo dal ritorno in Spagna ma in un club diverso: ad accoglierlo questa volta sarà il Deportivo Alaves, che ha vinto la concorrenza di altri club tra cui il Las Palmas. Nuova operazione in prestito.