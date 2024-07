Fofana Milan, nuovi COLLOQUI in giornata col Monaco. Chiusura ora a un passo: i DETTAGLI e le ultime NOVITÀ

La Gazzetta dello Sport non sembra avere dubbi a riguardo: Youssouf Fofana è sempre più vicino al Milan. Dopo i contatti positivi di ieri con il Monaco, in giornata ci saranno nuovi colloqui per avvicinare la fumata bianca.

I due club hanno un’intesa sulla parte fissa intorno a quota 14 milioni di euro e adesso è in corso la negoziazione per quanto riguarda la parte variabile, ovvero sull’entità dei bonus e su quando scatteranno. Le prossime ore possono essere decisive.