Rinnovo Florenzi, Coppa Italia decisiva per la fumata bianca! Spunta il retroscena sul futuro

Rinnovo Florenzi, la finale di Coppa Italia decisiva per il futuro del terzino: con la qualificazione europea fumata bianca certa

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan deve ancora definire il futuro di Alessandro Florenzi, il quale è in scadenza di contratto a giugno. Florenzi è rientrato a marzo dopo un grave infortunio al ginocchio e le parti sembrano aver trovato un accordo per un rinnovo annuale con uno stipendio dimezzato rispetto a quello attuale. Tuttavia, l’accordo sarebbe formalizzato solo se il Milan si qualificherà per le prossime coppe europee.

Questa condizione potrebbe essere cruciale considerando che la finale di Coppa Italia di stasera contro il Bologna vale anche un posto in Europa League per la vincitrice. Se il Milan dovesse vincere la Coppa Italia, potrebbe influenzare positivamente le trattative per il rinnovo di Florenzi.