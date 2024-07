Fofana Milan, RETROSCENA sul francese: non vede l’ora di trasferirsi in rossonero! ULTIME sul futuro centrocampista

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Monaco per Youssouf Fofana e ha svelato anche un retroscena riguardante il centrocampista francese.

Il francese sostanzialmente ha già trovato un accordo con il Diavolo e attraverso il suo agente ha fatto sapere al club monegasco che non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. Ora Fofana freme per trasferirsi quanto prima al Milan di Fonseca.