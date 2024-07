Calciomercato Milan, nome a SORPRESA per l’attacco! Sondaggio IMPORTANTE, le CIFRE della possibile operazione

Calciomercato Milan, nome a sorpresa per l’attacco della prossima stagione: contatti per Matias Fernandez-Pardo del Gent

Come riportato da TMW, è spuntato nelle ultime ore un nome nuovo per il calciomercato Milan estivo. I rossoneri avrebbero infatti effettuato un importante sondaggio per Matias Fernandez-Pardo, esterno classe 2005 del Gent sul quale ci sarebbe anche la Roma.

Esterno d’attacco o eventualmente trequartista, la valutazione è tra i 10 e i 15 milioni di euro. Sul ragazzo all’estero c’è il Bayer Leverkusen.