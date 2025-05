Reijnders, il Manchester City punta l’olandese: ma non è il solo! Un altro giocatore piace in Premier

Reijnders piace al City, ma non è l’unico calciatore del Milan ad essere apprezzato da club di Premier League

Christian Pulisic sta facendo una stagione straordinaria, è senza dubbio tra i migliori in casa Milan ed è apprezzato da mezza Europa. Orazio Accomando, giornalista di DAZN, tramite il proprio account X ha dato questa notizia sullo statunitense.

Il giocatore sta molto bene a Milano, ha un contratto fino al 2027 con opzione di prolungamento fino al 2028. Vuole però conoscere i piani del club in vista del futuro. Piace specialmente in Premier League, così come Reijnders che è stato attenzionato da Manchester City in primis e poi dal Chelsea.