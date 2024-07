Fonseca Milan, la CARICA per la tournée negli USA: «Soddisfatto della prima parte di lavoro, abbiamo questa ambizione» – VIDEO

Fonseca Milan, la CARICA per la tournée negli USA: «Soddisfatto della prima parte di lavoro, abbiamo questa ambizione». Il messaggio

Intervenuto sui propri profili social, Paulo Fonseca ha espresso tutta la propria carica e le proprie sensazioni per questa prima parte di lavoro a Milanello appena conclusa: adesso per il Milan è l’ora di partire per la tournée stiva negli USA. Questo il messaggio del tecnico rossonero.

Soddisfatto di questa prima parte di lavoro a Milanello, ora si parte per la seconda parte negli Stati Uniti, con la stessa voglia e ambizione di continuare a crescere. Forza Milan! 🔴⚫ pic.twitter.com/l4FZ9xvIzl — Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) July 24, 2024

