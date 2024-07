Fofana Milan, parti sempre più vicine: ballano pochissimi milioni! Le CIFRE e gli AGGIORNAMENTI

Fofana Milan, parti sempre più vicine: ballano adesso davvero pochissimi milioni! Le CIFRE e gli AGGIORNAMENTI

Youssouf Fofana e il Milan sono sempre più vicini. Come riportato questa mattina da Tuttosport, sarebbe a un passo l’intesa tra i rossoneri e il Monaco per il centrocampista francese.

Il club monegasco è scelto a 18 milioni di euro per quanto riguarda la valutazione del giocatore, per cui il Diavolo ha intenzione di offrire 12 milioni più bonus che potrebbero far lievitare l’affare a 15-16 milioni. Parti dunque sempre più vicine.