Rinnovo Maignan, offerta presentata: cifre e dettagli, il portiere riflette. Filtra questa sensazione

Rinnovo Maignan, il Milan ha ufficialmente presentato l’offerta per il prolungamento del contratto del francese: riflessioni in corso

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha presentato ufficialmente l’offerta per il rinnovo di contratto di Mike Maignan, attualmente in scadenza a giugno del 2026 e in netta risalta per quanto riguarda il rendimento nelle ultime settimane.

I rossoneri hanno messo sul piatto un contratto fino al 2028 (con opzione per il 2029) a 4.5 milioni di euro più bonus, una cifra più bassa rispetto ai 5 più bonus pattuiti qualche mese fa. Il portiere, che oggi guadagna 3 milioni bonus inclusi, sta riflettendo ma è orientato ad accettare la proposta del Diavolo