Rinnovo Maignan, Milan tranquillo nonostante le tante pretendenti! Spunta l’intreccio con un ex Milan

Rinnovo Maignan, il Milan è pronto a ratificare l’accordo raggiunto da tempo con il portiere francese: tante le squadre sull’ex Lille

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan continua a tenere in grande considerazione la questione legata al futuro di Mike Maignan.

Maignan ha un solo anno di contratto e, in caso di offerta seria, può partire. Occhio all’Arabia, occhio al Psg se Donnarumma andrà via, occhio soprattutto al Chelsea. Il Milan, in teoria, controlla la situazione: aveva un principio di accordo per il rinnovo.