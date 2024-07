Seconda maglia Milan 2024/25: lo SPOILER e la data di LANCIO sul mercato! – VIDEO

Seconda maglia Milan 2024/25: lo SPOILER e la data di LANCIO sul mercato! Le anticipazioni del club rossonero – VIDEO

Con un brevissimo video di appena 10 secondi, il Milan ha aumentato l’hype che c’è attorno all’uscita della nuova seconda maglia per la prossima stagione, ovvero per il 2024/25. Il club rossonero dissemina alcuni indizi su come sarà la divisa.

Questo il video in questione, nel quale prevale il color bianco. Infine viene annunciata la data in cui verrà lanciata sul mercato tale divisa: ovvero il 28 luglio. Manca pochissimo, dunque.