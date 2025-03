Krstovic Milan, l’affare per l’estate frena: questo il prezzo fissato dal Lecce. Segui le ultimissime di mercato del club rossonero

Sono previsti grandi movimenti in vista della prossima sessione del calciomercato Milan. Con il nuovo Direttore Sportivo, non ancora annunciato, è lecito aspettarsi delle mosse sia in entrata che in uscita.

Uno dei principali nomi che piace alla dirigenza è quello di Krstovic, attualmente capitano del Lecce. Pantaleo Corvino, però, è stato molto chiaro: per lasciarlo partire serve una cifra vicina ai 30 milioni di euro.