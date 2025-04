Mercato Milan, rinnovo pronto! L’ultimo aggiornamento cambia tutto, fumata bianca vicinissima

Mercato Milan, Mike Maignan ha fatto chiarezza per quanto riguarda il proprio rinnovo di contratto: il portiere vuole rimanere in rossonero

Nel corso dell’intervista a Sky dopo Milan-Fiorentina 2-2, Mike Maignan, il cui rinnovo è un argomento caldissimo del calciomercato rossonero, ha fatto chiarezza sulle proprie intenzioni in vista della prossima estate:

SUL RINNOVO – «Mi trovo bene al Milan, do tutto per la maglia. In questo momento non voglio parlare di contratto, voglio parlare di calcio. La squadra merita di più».

LE DICHIARAZIONI DI MAIGNAN A SKY