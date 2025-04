Maignan dopo Milan-Fiorentina, match di cui è stato protagonista con numerose parate, ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Al termine di Milan-Fiorentina, 31esima giornata del campionato di Serie A, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Mike Maignan. Queste le sue parole:

SULLA SITUAZIONE MILAN – «Non la vivo bene, perché voglio vincere. Non abbiamo il vento a favore in questa situazione, ma dobbiamo continuare a lottare».

QUESTIONE MENTALE – «Magari è una roba mentale, magari abbiamo perso un po’ di fiducia. Spesso prendiamo subito gol e non è facile, dobbiamo ritrovare equilibrio».

SUL RINNOVO – «Mi trovo bene al Milan, do tutto per la maglia. In questo momento non voglio parlare di contratto, voglio parlare di calcio. La squadra merita di più».

LA MENTALITA’ SI ALLENA? – «Tutto si allena, ho già vissuto momenti così. Non dobbiamo avere stress e ascoltare le voci di fuori. Per alcuni giocatori è la prima volta che si trovano in un club come il Milan dove c’è tanta pressione».