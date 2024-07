Mercato Milan, via alle cessioni: SETTE rossoneri già con le valigie in mano! Il punto

Mercato Milan, via alle cessioni: sono SETTE i calciatori rossoneri già con le valigie in mano! Il punto in uscita

La Gazzetta dello Sport stamattina in edicola ha fatto il punto sul calciomercato Milan. Non solo i possibili innesti, in casa rossonera resta d’attualità inevitabilmente anche il capitolo cessioni.

Ci sarebbero già sette giocatori dell’attuale rosa con le valigie in mano: oltre a Simic e Romero (trattative ormai concluse), il Milan piazzerà anche Ballo-Touré e Origi e verosimilmente almeno due tra Bennacer, Adli e Pobega.