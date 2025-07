Chiesa Milan, interesse concreto ma sono due i nodi da sciogliere. Ecco quali

Chiesa Milan, confermato l’interesse concreto dei rossoneri per l’esterno italiano ma ci sono due nodi da sciogliere. Ecco quali

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, il calciomercato Milan si sarebbe prepotentemente inserito nella corsa per Federico Chiesa. L’attaccante esterno italiano, in uscita dal Liverpool dopo essere stato escluso dalla lista dei convocati per la pre-season da Arne Slot, rappresenta una ghiottissima opportunità in questo calciomercato estivo. Per il Diavolo, l’arrivo di Chiesa potrebbe completare un reparto esterni di altissimo livello, a patto che si riesca a piazzare uno tra Samuel Chukwueze e Noah Okafor.

L’interesse del Milan per Chiesa non sorprende, specialmente considerando il nuovo assetto dirigenziale e tecnico dei rossoneri. Con Igli Tare insediatosi nel ruolo di Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri tornato sulla panchina come nuovo allenatore, l’operazione Chiesa assume contorni ancora più intriganti. Allegri, infatti, conosce molto bene il talento di Chiesa, avendolo avuto alle sue dipendenze durante la sua precedente esperienza alla Juventus. Sotto la guida di Allegri, Chiesa ha vissuto alcuni dei migliori anni della sua carriera, e il rapporto tra i due è tuttora eccellente. Questa intesa pregressa potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel convincere il giocatore a sposare il progetto rossonero.

La formula del trasferimento sarà cruciale per la buona riuscita dell’affare. Se il Liverpool dovesse aprire al prestito con diritto di riscatto, la strada per il Milan si farebbe decisamente più spianata. Questa opzione consentirebbe al club di diluire l’investimento e valutare appieno l’impatto di Chiesa nel nuovo contesto tattico di Allegri. Tuttavia, un altro ostacolo significativo da superare riguarda le pretese economiche del giocatore. Chiesa dovrebbe essere disposto a rivedere il proprio ingaggio per rientrare nei parametri salariali del Milan, che, pur ambizioso, mantiene una gestione oculata delle proprie finanze.

L’arrivo di Chiesa al Milan rappresenterebbe un segnale forte delle ambizioni del club. La sua velocità, la sua duttilità tattica e la sua capacità di incidere in fase offensiva lo renderebbero un asset prezioso per il gioco di Allegri. Con un reparto d’attacco potenzialmente composto da elementi del calibro di Chiesa, Leao e Pulisic (se non dovesse essere sacrificato), il Milan potrebbe contare su una potenza di fuoco considerevole.

Il mercato è in fermento, e le prossime settimane saranno decisive per capire se questa opportunità concreta si trasformerà in realtà. L’abilità di Tare nel condurre le trattative e la capacità di Allegri di attrarre i giocatori grazie al suo prestigio saranno messi alla prova. I tifosi rossoneri, intanto, sognano già di vedere Federico Chiesa indossare la maglia rossonera, un colpo che potrebbe davvero infiammare questa sessione di calciomercato.