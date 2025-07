Calciomercato Milan, Tare accelera! Dialoghi intensificati, è lui il nuovo obiettivo a destra

Calciomercato Milan, Igli Tare è pronto ad accelerare per Tchatchoua del Verona: offerta nei prossimi giorni. Ultime

Il calciomercato Milan starebbe intensificando il proprio interesse per Jackson Tchatchoua del Verona, con numerose indiscrezioni che confermano l’esclusiva lanciata quattro giorni fa da Calciomercato.it. Questa mossa arriva mentre i rossoneri affrontano ostacoli significativi nella loro ricerca del giovane talento del Rennes, Désiré Doué, il cui club chiede ben 30 milioni di euro. Il cambio di obiettivo evidenzia la pianificazione strategica in atto al Milan sotto la nuova gestione del Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

La valutazione di 30 milioni di euro per Doué sembra essere un punto critico per il Milan, spingendo Tare a esplorare alternative finanziariamente più praticabili. Tchatchoua, un promettente terzino del Verona, è rapidamente emerso come un candidato principale per rafforzare le file difensive del Milan. Sebbene una trattativa formale non sia ancora iniziata, i sondaggi sono in pieno svolgimento, indicando un serio interesse da parte della dirigenza rossonera.

La potenziale acquisizione di Tchatchoua si allinea con la più ampia strategia di mercato del club sotto la guida di Igli Tare. Conosciuto per le sue astute operazioni e la capacità di scoprire talenti, l’arrivo di Tare come Direttore Sportivo è stato accolto con attesa dai tifosi milanisti. La sua attenzione a giocatori che offrono sia qualità che valore è evidente nella ricerca di Tchatchoua. Questa mossa suggerisce un approccio pragmatico al mercato dei trasferimenti, volto a rafforzare la squadra senza spendere troppo, specialmente considerando il significativo investimento richiesto per giocatori come Doué.

Massimiliano Allegri, il neo-allenatore del Milan, avrà senza dubbio un ruolo significativo in queste decisioni di mercato. Le sue preferenze tattiche e la sua visione per la squadra influenzeranno i profili dei giocatori da acquistare. Un terzino versatile come Tchatchoua, che può contribuire sia in fase difensiva che in attacco, probabilmente farebbe gola al sistema di Allegri. La capacità di adattarsi e fornire ampiezza dalla posizione di terzino è spesso una componente chiave nelle impostazioni tattiche di Allegri.

L’esclusiva di Calciomercato.it, ora corroborata da più fonti, sottolinea l’urgenza con cui il Milan sta affrontando la finestra di mercato estiva. Affrontare posizioni chiave, in particolare in difesa, è una priorità. Le difficoltà incontrate nell’assicurarsi Doué hanno chiaramente accelerato la valutazione di alternative, spingendo il nome di Tchatchoua in primo piano.

Per il Verona, il crescente interesse da parte di un club della statura del Milan potrebbe rappresentare un’opportunità significativa. Sebbene perdere un giocatore del potenziale di Tchatchoua sarebbe un duro colpo, l’iniezione finanziaria da una vendita potrebbe fornire al Verona le risorse per reinvestire nella propria squadra. I prossimi giorni e settimane saranno cruciali, poiché il Milan mira a convertire i propri sondaggi in negoziati concreti. Il mondo del calcio osserverà attentamente per vedere se Igli Tare e Massimiliano Allegri riusciranno a portare Jackson Tchatchoua a San Siro, segnando un passo significativo nella loro nuova era all’AC Milan.