Doue Milan, gli aggiornamenti di Matteo Moretto sul terzino che interessa ai rossoneri. Segui le ultimissime di mercato

Il Milan continua a lavorare per rinforzare la fascia destra e ha intensificato i contatti per Guéla Doué, il giovane terzino dello Strasburgo. Nelle ultime ore, i rossoneri hanno fatto sapere all’entourage del giocatore di essere disposti ad alzare la propria proposta a 21-22 milioni di euro. Tuttavia, secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto su YouTube, questa cifra potrebbe non essere sufficiente a convincere il club francese.

Doué, classe 2002, è considerato il profilo ideale dal Milan per ricoprire il ruolo di terzino destro. Il giovane francese si è distinto per la sua velocità, la sua abilità nel superare l’uomo e la capacità di contribuire efficacemente sia in fase offensiva che difensiva. Queste caratteristiche lo rendono un obiettivo primario per il tecnico Massimiliano Allegri, tornato da poco sulla panchina del Diavolo e desideroso di completare la rosa con innesti mirati.

Le Difficoltà nella Trattativa e le Richieste dello Strasburgo

La trattativa per Guéla Doué si sta rivelando più complessa del previsto. Lo Strasburgo, club di Ligue 1, aveva inizialmente fissato il prezzo del proprio gioiello a 20 milioni di euro. L’ultima offerta del Milan, pur superando questa cifra iniziale e raggiungendo i 21-22 milioni, sembra non soddisfare appieno le richieste della società francese, che punta a massimizzare il guadagno dalla cessione di uno dei suoi talenti più promettenti.

Questa situazione di stallo suggerisce che lo Strasburgo potrebbe voler tirare ulteriormente la corda o che sia in attesa di offerte più alte da parte di altri club interessati. Per il Milan, che vuole definire al più presto il reparto difensivo, la mancanza di una risposta definitiva e la possibile necessità di alzare ulteriormente l’asticella economica rappresentano una sfida non indifferente. La dirigenza del club meneghino dovrà valutare attentamente i prossimi passi, cercando di trovare un equilibrio tra la volontà di acquisire il giocatore desiderato e il mantenimento di una sostenibilità economica. I tifosi del Milan restano in attesa di capire se il Diavolo riuscirà a portare Doué a San Siro o se dovrà virare su profili alternativi.