Milan Futuro, Bartesaghi si RACCONTA: «Theo un riferimento, Camarda mi ha stupito! L’idea mi piace»

Le parole di Davide Bartesaghi, terzino del Milan Futuro, raccontatosi a la Gazzetta dello Sport. Tra le varie ha elogiato anche Theo Hernandez:

THEO HERNANDEZ – «Il mio riferimento è Theo, che ho l’opportunità di vedere ogni giorno in allenamento. Ma io mi sono sempre ispirato a Marcelo quando giocava nel Real Madrid: mi piace molto, anche se abbiamo strutture fisiche un po’ diverse. Molta gente dice che somiglio a Calafiori o Bastoni, io da centrale mi trovo bene, ma preferisco fare il terzino che è il mio ruolo naturale»

CAMARDA – «È più piccolo di noi e mi ha sempre stupito, già al primo allenamento in Primavera si vedeva che per la sua età era formidabile. È anche bravo come ragazzo, questa cosa lo aiuta»

MILAN FUTURO – «L’idea mi piace molto, serve da gavetta per arrivare in prima squadra, che non è una cosa facile. Milan Futuro farà la Serie C, è un campionato da non sottovalutare. Ce la giocheremo anche lì»