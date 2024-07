Kiwior Milan, il difensore ha detto SÌ a questa rivale: ma l’Arsenal non farà sconti per l’obiettivo di mercato. Le ultime

Jakub Kawior ha detto sì all‘Inter ed è un buon punto di partenza per il club nerazzurro nella ricerca del difensore. Come scrive La Gazzetta dello Sport il polacco, accostato anche al mercato Milan, è ora in cima alle preferenze.

Il diretto interessato vedrebbe di buon occhio il trasferimento da Londra a Milano, a maggior ragione in considerazione dell’affare che sta portando Calafiori all’Arsenal. Fin qui i Gunners non hanno mai aperto alla possibilità di una cessione in prestito. Kiwior è stato pagato 25 milioni un anno e mezzo fa e la quotazione non è scesa, neppure a fronte di un impiego non stabile tra i titolari.