Walker Milan, spunta il retroscena con Conceicao: il terzino non si aspettava di... Ultimissime

Walker Milan, clamoroso retroscena: il terzino deluso dal poco utilizzo concessogli da Conceicao dopo il recupero dall’infortunio al gomito

Secondo la Gazzetta dello Sport, Kyle Walker potrebbe non partire titolare nella partita di campionato contro il Bologna a San Siro, nonostante sia a cinque giorni dalla finale di Coppa Italia contro gli stessi avversari. Il favorito per la fascia destra è Alex Jimenez, che ha dimostrato di valere una maglia da titolare nonostante la giovane età e la poca esperienza rispetto a Walker. Sulla fascia opposta del Milan, Theo Hernandez è confermato titolare.

Kyle Walker potrebbe essere deluso per non essere stato scelto come titolare per la partita di campionato contro il Bologna a San Siro, specialmente dopo aver aspettato di rientrare dall’infortunio al gomito. La scelta di Alex Jimenez come favorito per la fascia destra potrebbe essere vista come una sorpresa per Walker, considerando la sua esperienza e il suo curriculum.