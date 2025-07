Calciomercato Milan, Tare farà un ultimo tentativo: c’è già l’alternativa pronta

Calciomercato Milan, il direttore sportivo Tare farà un tentativo per il difensore. C’è già un piano B

Il Milan intensifica la sua ricerca di un rinforzo sulla corsia destra, con un ultimo e deciso tentativo in corso per assicurarsi le prestazioni di Guela Doué, il promettente terzino dello Strasburgo. L’indiscrezione, rilanciata dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sottolinea l’urgenza dei rossoneri di completare la rosa in vista della prossima stagione.

Il giovane Guela Doué, classe 2002, è emerso come uno degli obiettivi primari del Diavolo. Con la sua velocità e capacità di spinta, il difensore francese si è messo in mostra in Ligue 1, attirando l’attenzione di diversi club europei, tra cui appunto il Milan. La dirigenza meneghina, capitanata da un ambizioso progetto sportivo, vede in lui il profilo ideale per dare freschezza e dinamismo alla fascia destra.

Tuttavia, il club di Via Aldo Rossi non si sta concentrando su un unico nome. Un’alternativa concreta e ben vista è Marc Pubill, il talentuoso terzino destro dell’Almería. Lo spagnolo, classe 2003, ha dimostrato notevoli qualità difensive e offensive nella Liga, rendendosi un’opzione altrettanto interessante nel caso in cui la trattativa per Doué non dovesse andare a buon fine. La versatilità e la giovane età di Pubill lo rendono un candidato appetibile per il futuro del Milan.

Il tecnico dei giganti lombardi, Massimiliano Allegri, attende con impazienza il nuovo innesto nel ruolo di terzino destro. Il “Conte Max”, noto per la sua pragmatica visione tattica e la sua meticolosità nella costruzione della squadra, considera fondamentale avere una rosa completa e competitiva in ogni reparto per affrontare al meglio gli impegni della stagione. La sua richiesta di un rinforzo in quella posizione evidenzia una priorità tattica chiara, mirata a migliorare sia la fase difensiva che quella di spinta sulla corsia esterna.

La campagna acquisti estiva dei “Casciavìt” entra nel vivo e le prossime ore potrebbero essere decisive per sbloccare la situazione. L’obiettivo è chiaro: fornire ad Allegri gli strumenti migliori per puntare in alto in campionato e nelle competizioni europee, con un occhio attento sia al presente che al futuro della squadra. I tifosi del Milan attendono con ansia l’annuncio del nuovo acquisto, sperando che possa essere il tassello mancante per una stagione di successi.