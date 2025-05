Milan Bologna, Theo Hernandez a caccia di un clamoroso record: ci sono solo due precedenti! Ultime

Milan Bologna, la gara di questa sera sarà molto importante per Theo Hernandez: il francese a caccia di un clamoroso record. Ecco quale

Come riportato da Opta, nella gara di questa sera tra Milan e Bologna Theo Hernandez, che partirà titolare secondo le ultime di formazione, andrà a caccia di un importantissimo record personale.

Theo Hernández è a quota quattro reti in questo campionato e potrebbe raggiungere i cinque gol per la quinta volta in Serie A, raggiungendo Sergio Cervato e Giacinto Facchetti, finora gli unici due difensori a esserci riusciti in ben cinque stagioni.