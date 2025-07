Calciomercato Milan, segnale inequivocabile su Bennacer: quanto successo ieri non lascia alcun dubbio. Le ultimissime sui rossoneri

La situazione di Ismaël Bennacer al Milan si fa sempre più chiara, e non a favore del centrocampista algerino. La sua assenza non solo dalla prima squadra, ma persino dalla lista dei convocati per il ritiro del “Milan Futuro”, la formazione che raccoglie i giocatori non rientranti nei piani immediati, è un segnale inequivocabile: Bennacer è fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Dopo un periodo difficile, contrassegnato da infortuni e un prestito non entusiasmante all’Olympique Marsiglia, il rientro a Milano dell’algerino sembrava poter riaprire uno spiraglio. Tuttavia, la decisione del tecnico Allegri, in piena sintonia con la dirigenza, di escluderlo da qualsiasi attività legata al gruppo principale e persino al contingente dei “separati in casa” (come Yacine Adli, che invece è presente nel “Milan Futuro”), conferma che la sua avventura in rossonero è giunta al capolinea.

Questa scelta drastica non è solo legata a questioni tecniche o tattiche. Secondo diverse fonti, il rapporto tra il Milan e Bennacer si sarebbe incrinato già nei mesi scorsi, con l’atteggiamento del giocatore che non sarebbe stato gradito alla società. Le sue alte richieste salariali, unite a una serie di prestazioni altalenanti e ai problemi fisici, lo hanno reso un elemento non più funzionale ai piani di rilancio del club.

Per il Milan, la cessione di Bennacer rappresenta ora una priorità. Ci sono stati sondaggi e interessamenti, in particolare dall’Arabia Saudita, dove il giocatore potrebbe trovare un contratto economicamente vantaggioso. Tuttavia, il Milan attende un’offerta congrua, che si aggiri sui 30-40 milioni di euro, per realizzare una plusvalenza e liberare un ingaggio pesante. La speranza è che le trattative possano concretizzarsi a breve, permettendo al club di definire la rosa e destinare le risorse ad altri obiettivi di mercato, coerenti con la visione di Allegri.