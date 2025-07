Calciomercato Milan, il colpo a centrocampo si allontana in maniera quasi definitiva: inserimento improvviso dell’Arabia Saudita. Le ultimissime notizie

Le speranze dei tifosi del Milan di vedere Granit Xhaka in rossonero si stanno affievolendo rapidamente, trasformandosi in un miraggio sempre più lontano. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’approdo del centrocampista svizzero al club meneghino è ormai considerato un affare “quasi impossibile”. La notizia, che circola da tempo negli ambienti calcistici, trova ora una conferma quasi definitiva, lasciando l’amaro in bocca a chi sognava un rinforzo di spessore per la mediana del Diavolo.

Il motivo di questo brusco cambio di rotta è da ricercarsi nelle sirene provenienti dall’Arabia Saudita. Il campionato arabo, che negli ultimi anni ha dimostrato una sempre maggiore capacità attrattiva, è piombato con prepotenza sul futuro di Xhaka, presentando offerte economicamente irrinunciabili. L’ex Arsenal, reduce da una stagione di alto livello con il Bayer Leverkusen, sembrerebbe infatti seriamente tentato dalla possibilità di intraprendere una nuova avventura calcistica in Medio Oriente, dove lo attenderebbe un ingaggio faraonico e un ruolo da protagonista in un campionato in forte crescita.

Per il Milan, che aveva individuato in Xhaka un profilo ideale per esperienza, leadership e qualità tecniche, si tratta di una battuta d’arresto significativa. Il club rossonero, pur avendo manifestato un concreto interesse, non può competere con le cifre messe sul piatto dai club sauditi, i quali stanno letteralmente svuotando le casse per portare campioni affermati nelle proprie leghe. La volontà del giocatore di accettare la sfida araba, unita all’impossibilità per il Milan di pareggiare certe offerte, rende l’operazione Xhaka-Milan una delle storie di mercato che difficilmente avrà un lieto fine per i colori rossoneri. Resta da vedere quale sarà la prossima mossa del Milan per rinforzare il proprio centrocampo, ora che la pista Xhaka sembra definitivamente tramontata.