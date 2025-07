Calciomercato Milan, prende piede l’operazione low cost in attacco: piace a Tare e va in scadenza. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, sotto la guida di mister Massimiliano Allegri, starebbe valutando un potenziale rinforzo per il reparto offensivo: Breel Embolo. L’attaccante svizzero, nato nel 1997 e con un passato in squadre come Basilea, Schalke 04 e Borussia Mönchengladbach, è stato proposto al club rossonero, aprendo scenari interessanti per il prossimo calciomercato estivo.

Attualmente sotto contratto con il Monaco fino a giugno 2026, Embolo ha chiuso l’ultima stagione con un bottino di 7 gol in 42 presenze. Nonostante non sia stato un bomber prolifico in termini di numeri assoluti, la sua fisicità, la capacità di giocare su tutto il fronte d’attacco e la sua esperienza a livello internazionale (è un pilastro della nazionale svizzera) potrebbero renderlo un profilo interessante per le esigenze del Milan.

La dirigenza rossonera, in sinergia con Allegri, dovrà analizzare attentamente le caratteristiche del giocatore e la sua adattabilità al modulo e alle tattiche previste per la prossima stagione. L’età di Embolo, 27 anni, lo rende un giocatore nel pieno della maturità calcistica, con ancora diversi anni ad alti livelli davanti a sé. La sua versatilità, che gli permette di agire sia come punta centrale che come esterno, potrebbe fornire ad Allegri diverse opzioni tattiche.

Resta da capire quale sarebbe la valutazione economica del Monaco per il cartellino del giocatore e se le cifre rientrerebbero nei parametri stabiliti dal Milan. L’eventuale arrivo di Embolo potrebbe significare un aumento della competitività in attacco e un’ulteriore risorsa per il tecnico livornese, sempre alla ricerca di soluzioni per migliorare le prestazioni della sua squadra. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa potenziale trattativa nei prossimi giorni.