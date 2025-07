Calciomercato Milan, il segnale lanciato da Jashari non lascia dubbi: quattro rifiuti per… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il mercato del Milan si infiamma con una notizia che farà sognare i tifosi rossoneri: Ardon Jashari, il promettente centrocampista svizzero del Club Brugge, ha espresso una chiara preferenza per il Diavolo. Nonostante il forte interesse e le offerte concrete di diverse squadre europee di spicco, il giovane talento ha manifestato la sua decisa volontà di vestire la maglia rossonera, rifiutando destinazioni allettanti.

Jashari, considerato uno dei centrocampisti più interessanti della sua generazione, ha detto no a club del calibro di Borussia Dortmund, Nottingham Forest, West Ham e Aston Villa. Tutte squadre che gli avrebbero offerto palcoscenici importanti e campionati competitivi, come la Bundesliga e la Premier League. La sua scelta, dunque, non è dettata da fattori economici o da una minore ambizione, ma da un chiaro desiderio di approdare a Milano e sposare il progetto rossonero.

Questa ferma posizione del giocatore rappresenta un notevole vantaggio per il Milan nelle trattative con il Club Brugge. Sapere che il calciatore ha già scelto la sua destinazione finale permette ai dirigenti milanisti di avere una maggiore leva negoziale. Jashari vede nel Milan la squadra ideale per la sua crescita e per affermarsi a livello internazionale, attratto dalla storia del club, dalla possibilità di giocare in Serie A e, probabilmente, anche dall’opportunità di confrontarsi con un calcio tatticamente stimolante.

Ora la palla passa al Milan, che dovrà trasformare la volontà del giocatore in un accordo concreto con il Club Brugge. L’obiettivo è chiudere l’operazione in tempi brevi per assicurarsi un centrocampista dalle grandi prospettive, capace di rinforzare la rosa e garantire un investimento a lungo termine. La determinazione di Jashari potrebbe rivelarsi l’elemento chiave per sbloccare questa trattativa e portare un nuovo talento al servizio di Massimiliano Allegri.