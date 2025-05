Donnarumma, l’ex Milan torna in Serie A? Due club in pressing, la situazione

Donnarumma, l’ex portiere del Milan, oggi al PSG, potrebbe tornare in Serie A durante la prossima estate? Due club ci provano

Come riportato da calciomercato.com, Gigio Donnarumma, ex portiere del Milan, giocherà la sua prima finale di Champions League con il Paris Saint Germain contro l’Inter. Donnarumma, che ha lasciato il Milan per il PSG a parametro zero nel 2021, potrebbe rappresentare un’occasione d’oro per i club italiani come l’Inter, la Juventus e il Milan nel 2026, quando il suo contratto scadrà.

La Juventus avrebbe già manifestato interesse per il portiere, offrendo un contratto da 7 milioni di euro, mentre l’ex dirigente del Milan Zvonimir Boban ha espresso dubbi sulla possibilità di un ritorno di Donnarumma al Milan, definendo il suo addio nel 2021 “poco dignitoso”.