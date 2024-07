Calciomercato Milan, il Diavolo vuole un altro attaccante! CONTATTI con Broja: altre DUE piste rimangono vive ULTIME per il nuovo centravanti

Il mercato Milan in attacco non si fermerà, molto probabilmente, a Morata. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sarebbero stati nuovi contatti col Chelsea per Broja. L’attaccante albanese torna al centro delle voci di mercato e rimane un’opzione per il Diavolo.

Oltre a lui, sono vive le opzioni Fullkrug e Abraham ma per Broja si starebbe già pensando a un prestito con diritto di riscatto, senza condizioni che possano poi far scattare l’obbligo.