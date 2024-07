Pavlovic Milan, cresce la fiducia: col Salisburgo si può chiudere per questa CIFRA. Le ultimissime sul difensore

Cresce la fiducia in casa Milan per quanto riguarda il possibile arrivo di Pavlovic, il difensore di proprietà del Salisburgo che i rossoneri hanno individuato come obiettivi principale per rinforzare la retroguardia.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Diavolo continua a trattare con il club austriaco per trovare un’intesa sul cartellino. Il Salisburgo chiede 30 milioni, il Milan è arrivato a 15 più bonus: è possibile che le parti possano venirsi incontro a 20 milioni più bonus.