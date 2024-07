Maldini Monza è un affare in chiusura: al Milan anche indennizzo e percentuale sulla rivendita. I DETTAGLI

Maldini Monza è un affare in chiusura: al Milan anche indennizzo e percentuale sulla rivendita. Tutti i DETTAGLI

Come riportato da Calciomercato.com, ci siamo quasi per il trasferimento di Daniel Maldini dal Milan al Monza a titolo definitivo. Sono arrivati anche nuovi dettagli in merito a questa operazione.

È possibile che le parti chiudano con un indennizzo al club rossonero molto più basso di 3 milioni di euro e una percentuale del 50% sulla futura rivendita in favore dei rossoneri.