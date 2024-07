Kalulu confermatissimo: Fonseca gli ha disegnato questo ruolo nel suo nuovo Milan. I DETTAGLI e le ultime novità

Il futuro di Pierre Kalulu non sarà lontano dal Milan. Dopo averlo provato in questi giorni in allenamento, Fonseca avrebbe deciso di tenere in rosa il giocatore e confermarlo così tra i calciatori a sua disposizione.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il tecnico portoghese avrebbe intenzione di impiegarlo da terzino destro.