Fonseca a Milan Tv: « Bene solo la vittoria, la prestazione della squadra non mi è piaciuta»

Fonseca molto amaro ai microfoni di Milan Tv dopo la vittoria contro la Stella Rossa in Champions League

Paulo Fonseca si sfoga dopo la partita di Champions League del Milan contro la Stella Rossa: le sue parole al canale tematico rossonero

PRESTAZIONE – «Sono contento perché abbiamo vinto, ma io non mi accontento solo del risultato. È una sensazione strana per me, sono totalmente insoddisfatto della prestazione. Non mi è piaciuto quello che abbiamo fatto oggi»

CAMARDA – «Vogliamo giocatori come lui e come Abraham pronti a morire per il Milan, sono stati decisivi per la vittoria»

INFORTUNI – «Non ho ancora parlato con il dottore, sapremo di più domani sulle condizioni di Morata e Loftus-Cheek»

CHAMPIONS LEAGUE – «Abbiamo la possibilità di entrare nelle prime 8 se saremo squadra. Se faremo come oggi non sarà facile»