Nuovo DS Milan, Pedullà conferma: «I rossoneri monitorano attentamente questo profilo per la direzione sportiva»

Nuovo DS Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, ha confermato il forte interesse dei rossoneri per Tony D’Amico

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Alfredo Pedullà ha dichiarato:

PAROLE – «Il Milan attenziona Tony D’Amico per la direzione sportiva. Il Ds dell’Atalanta piace per diverse ragioni. La proprietà atalantina non vorrebbe perdere Gasperini ed il DS. Se Gasperini dovesse rimanere (la partita è ancora aperta) allora D’Amico avrebbe delle possibilità di essere liberato per il Milan anche perché il rapporto con Gasperini non è idilliaco. Diversamente è difficile pensare che l’Atalanta perda sia Gasperini che D’Amico nella stessa estate».