Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico dopo Milan Stella Rossa

Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico dopo la vittoria del Milan per 2-1 contro la Stella Rossa in Champions League

Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria del Milan contro la Stella Rossa per 2-1 in Champions League.

MILAN DISTRATTO – «Sono totalmente d’accordo. Sono soddisfatto dal risultato, ovviamente. Ma di tutto il resto no. Quando entriamo in una partita decisiva come questa e abbiamo questo tipo di atteggiamento, senza dare tutto per questa maglia, le cose sono difficili. Non mi è piaciuto quello che abbiamo fatto come squadra. Abbiamo l’obbligo non di giocare meglio, ma di dare tutto in campo. Si può sbagliare un passaggio, ma è difficile guardare questo».



CHI NON DA’ IL MASSIMO – «Non voglio entrare nei dettagli. Io parlerò con la squadra, ma il mio sentimento è questo».



IL SUO STATO D’ANIMO POSTPARTITA – «Non sono arrabbiato, ma triste. Perché quello che mi piacerebbe vedere nella squadra qualcosa che non ho visto».



LA GESTIONE DEL MOMENTO – «Mai mi fermerò. Io ho la coscienza apposto. Se ci sarà bisogno di portare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi».