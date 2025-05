Condividi via email

Calciomercato Milan, Theo Hernandez piace al Real Madrid: Furlani è pronto ad effettuare questa mossa. Le ultimissime sui rossoneri

Sono previsti grandi movimenti in vista della prossima sessione del calciomercato Milan sia in entrata che in uscita. Attenzione al Real Madrid che potrebbe inserirsi nella corsa a Theo Hernandez.

Il Milan vorrebbe confermargli l’ingaggio attuale o optare per un aumento contenuto. Attualmente ha il contratto in scadenza nel 2026 e il rinnovo non è ancora arrivato.