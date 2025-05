Calciomercato Milan, spunta Svilar per la porta! Incrocio con Maignan, la valutazione della Roma non spaventa

Calciomercato Milan, i rossoneri pensano a Svilar per la porta in caso di separazione con Maignan nel corso della prossima estate

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan potrebbe essere interessato a Mile Svilar, portiere della Roma, se dovesse perdere Mike Maignan. Secondo quanto riportato, il direttore sportivo del Milan, Moncada, stima molto il portiere belga e potrebbe entrare in scena nei prossimi mesi.

La Roma valuta Svilar almeno 30 milioni di euro e al momento è da considerarsi in stallo la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2027. A fronte del milione di euro attualmente percepito infatti, l’estremo difensore ne ha chiesti 4, troppi al momento per la Roma.