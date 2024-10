Calciomercato Milan in Tempo Reale | Trattative | Ultim'ora

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi

Il calciomercato Milan non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Furlani, da Moncada, D’Ottavio e il tecnico della prima squadra Paulo Fonseca. Di seguito tutte le trattative del calciomercato Milan in tempo reale.

Milan Ultimissime di Mercato – LIVE

SABATO 12 OTTOBRE

Ricci Milan, pista complicata per il pupillo di Moncada: 30 milioni sono troppi, ma…

Maldini Milan, spunta la clausola in favore dei rossoneri: può pareggiare l’offerta di un altro club

Tomori Juve, arriva la conferma di Paganini: «E’ uno dei 3 nomi in ballo»

Cardoso Milan, torna di moda il giovane americano del Betis come vice di Fofana: cifre e dettagli

Ricci Milan, il talento del Torino è sotto osservazione: il gesto di Moncada in Italia Belgio

Kalulu Juve, la provocazione: «I 14 milioni più 3 di bonus per il riscatto sono pochi, è un bis dell’affare Davids con il Milan»

Mercato Milan, il futuro di Chukwueze e Okafor è in bilico: Fonseca ha bisogno di certezze

Skov Olsen Milan, è l’obiettivo per la risalita in Serie A e Champions League: c’è una corsia preferenziale col Bruges

Frendrup Milan, è lui l’idea di mercato come vice di Fofana: scambio possibile col Genoa. Cifre e dettagli

VENERDI’ 11 OTTOBRE

Rinnovo Gabbia, conferme definitive: il difensore prolungherà con stipendio raddoppiato. Tutti i dettagli

Jovic Milan, attaccante all’angolo! Senza una svolta significativa pronta la cessione a gennaio anche a titolo gratuito

Calciomercato Milan, spunta Skov Olsen per l’attacco: possibile colpo a gennaio? La valutazione non spaventa, i dettagli

Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Samuele Ricci del Torino: anche l’Arsenal piomba sull’italiano

Chukwueze Milan, clamoroso scenario per il nigeriano in vista del mercato di gennaio: può lasciare Milanello dopo un anno e mezzo

Rinnovo Theo Hernandez, dialogo aperto: il terzino vuole restare ma chiede uno stipendio al pari di quello di Leao. I dettagli

Mercato Milan, clamoroso ritorno di fiamma per Moncada: sul taccuino il nome di Noa Lang e non solo. I dettagli

Calciomercato Milan, in tre con le valigie in mano: Jovic, Chukwueze e Okafor, senza un cambio di passo, verso l’addio a gennaio

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE

Calabria Milan, dall’infortunio al futuro in bilico: le ultime sul terzino. Il retroscena fa discutere

Calciomercato Milan, Ibrahimovic lo blinda: promessa precisa, non ci sono più dubbi

Mercato Milan, Moncada apre la caccia in Premier! Piace lui per gennaio, contatti partiti

Calciomercato Milan, la Juve molla Tomori! Giuntoli punta l’ex obiettivo rossonero

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE

Calciomercato Milan, si lavora sulla difesa: obiettivo Trippier dalla Premier! Il terzino potrebbe arrivare già a gennaio: la situazione

Mercato Milan, occhi rossoneri su Chukwuemeka! Si pesca ancora dal Chelsea: all-in pronto già per gennaio

Rinnovo Theo Hernandez, gelo col Milan! Dalla richiesta monstre all’atteggiamento da correggere: i rossoneri fanno muro

Rinnovo Gabbia, il difensore presto blindato! Promessa di Ibrahimovic e accordo dietro l’angolo

Mercato Milan, gennaio mese decisivo: tre i nomi in lista, i rossoneri preparano l’affondo

Rinnovo Maignan, Furlani accelera! Cifre e dettagli, il retroscena col francese fa sognare i tifosi

Calciomercato Milan, è gelo col top player! Richiesta monstre per il rinnovo, la posizione di Ibrahimovic

Mercato Milan, la Juve si muove per Tomori! Prima mossa per il centrale rossonero: adesso si monitora la situazione per gennaio

MARTEDÌ 8 OTTOBRE

Rinnovo Theo Hernandez, i fatti di Firenze non modificano la volontà del club ma serve una svolta da parte del terzino

Casadei Milan, nuovo affondo a gennaio? La rivelazione del centrocampista del Chelsea fa impazzire i tifosi rossoneri

Calciomercato Milan, rimpianto Kalulu: il retroscena sulla cessione alla Juve è da non credere. Il francese non era per nulla convinto

LUNEDÌ 7 OTTOBRE

Calciomercato Milan, Moncada VOLEVA accontentare Fonseca! Costo ECCESSIVO, trattativa arenata perchè… ULTIMISSIME

Mercato Milan, l’AGGIORNAMENTO su Ricci fa SOGNARE i tifosi rossoneri! Parole che sanno di SENTENZA

Abraham Milan, Fonseca lo SPRONA! Tra campo e MERCATO, il tecnico ha QUESTA convinzione

Calciomercato Milan, SUPER COLPO dalla Serie A? L’ULTIMA novità avvicina l’obiettivo del Diavolo

Calciomercato Milan, la RICOSTRUZIONE è da URLO! Duello col top club, quella punta nel MIRINO

Rinnovo Maignan, parti VICINISSIME! Fissata la DATA per la firma del contratto, svolta CLAMOROSA

DOMENICA 6 OTTOBRE

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno le idee chiare in caso di partenza di Luka Jovic: i rossoneri pronti a comprare un nuovo attaccante

Calciomercato Milan, svolta Thiaw! Confronto con la società e stima ribadita: il centrale è considerato centrale nel progetto

Mercato Milan, la notizia su Emerson Royal spiazza i tifosi! I rossoneri volevano il terzino già con Pioli a gennaio 2024

Calciomercato Milan, duello aperto con l’Inter e con altre squadre per il colpo a zero legato a Jonathan David: tutti i dettagli

Calciomercato Milan, retroscena Kalulu! Piovono conferme, sono tre i motivi che hanno spinto i rossoneri a cederlo

Mercato Milan, Moncada avvisato da Abraham: l’inglese vuole rimanere a Milanello anche nella prossima stagione. I dettagli

Tiago Santos Milan, spunta il retroscena rispetto alla scorsa estate: i rossoneri ci avevano provato seriamente, i dettagli

Calciomercato Milan, Ibrahimovic ha già avvisato Fali Ramadani: Luka Jovic verso l’addio a gennaio, c’è la Juve. Ultime

SABATO 5 OTTOBRE

Gimenez Milan, CLAMOROSA rivelazione: «Ha provato a PRENDERMI, sarebbe un SOGNO»

Kalulu Juve, il RITORNO al Milan si ALLONTANA: «L’ha lasciato PARTIRE un po’ troppo a cuor leggero»

Mercato Milan, grandi MANOVRE in vista per gennaio: c’è un PIANO per RINFORZARE la squadra

Trippier Milan, dall’Inghilterra sono SICURI: il terzino è nel MIRINO. Ed Emerson Royal…

VENERDI’ 4 OTTOBRE

Calciomercato Milan, retroscena Omorodion! Tentativo concreto, ecco come è andata la scorsa estate. Tutti i dettagli

Calciomercato Milan, i rossoneri in prima battuta vogliono costruirsi in casa i calciatori italiani da inserire poi in rosa

Calciomercato Milan, Kiwior, ex obiettivo rossonero, sbarca in Italia? Ci pensa la Juve dopo l’infortunio di Bremer. I dettagli

Mercato Milan, Richard Rios resta un obiettivo caldo per il futuro: i rossoneri vogliono trattare i 60 milioni della clausola

Calciomercato Milan, Moncada è pronto a tornare su Cardoso del Betis Siviglia: c’è da colmare la lacuna del vice Fofana

GIOVEDI’ 3 OTTOBRE

Calciomercato Milan, la Juve pensa a Luka Jovic come possibile vice Vlahovic dopo l’infortunio di Milik: tutti i dettagli

Mercato Milan, un titolarissimo se ne può andare a gennaio: il Galatasaray torna in forte pressing su Davide Calabria

Mercato Milan, il vice Fofana potrebbe essere già in casa e rispondere al nome di Yunus Musah: valutazioni in corso del club

Calciomercato Milan, l’ultimo aggiornamento manda in estasi i tifosi: trattativa chiusa con Maignan, firma a queste condizioni

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE

Mercato Milan, RETROSCENA Maldini! C’entra il Top Player, l’ha fatto DAVVERO

Rinnovo Maignan, il francese PRONTO alla firma! Ha dato il via LIBERA, accetterà QUESTA cifra

Calciomercato Milan, conferme DEFINITIVE! Ibrahimovic pronto a BLINDARLO, cifre e DETTAGLI

Mercato Milan, il RETROSCENA su Moncada è da BRIVIDI! Ci ha provato VERAMENTE, colpo solo RIMANDATO

David Milan, un Top Club SCENDE in campo! Lo VOGLIONO, strategia già DEFINITA

MARTEDI’ 1 OTTOBRE

Mercato Milan, i dati non MENTONO! Concorrenza AGGUERRITA per David, lo vogliono LORO

Calciomercato Milan, Ibrahimovic SOGNA il colpo a parametro zero! Contatti AVVIATI, c’è l’ok di Fonseca

Mercato Milan, ANEDDOTO Pulisic: DIALOGO con Furlani, la strada è TRACCIATA

Calciomercato Milan, INDIVIDUATO da Moncada l’obiettivo per la MEDIANA: ecco di chi si tratta e le CIFRE

LUNEDI’ 30 SETTEMBRE

Calciomercato Milan, si complica la pista che porta a Samuele Ricci, centrocampista del Torino: Manchester City in pressing

Mercato Milan, Pulisic insostituibile: Furlani pronto ad attivare l’opzione per il prolungamento fino al 30 giugno del 2028

Calciomercato Milan, Ibrahimovic pronto a blindare Maignan e Theo Hernandez: il portiere francese il primo a firmare

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Calciomercato Milan, il RETROSCENA su Jimenez! Presentata un’OFFERTA: questa la RISPOSTA del club olandese

Calciomercato Milan, un club spagnolo PIOMBA su Jovic! Avviati i CONTATTI per il trasferimento a GENNAIO: ecco di chi si tratta

SABATO 28 SETTEMBRE

Rinnovo Maignan, accordo vicinissimo per il prolungamento del portiere francese attualmente in scadenza nel 2026

Rinnovo Theo Hernandez, messaggio chiaro al club rossonero: il francese vuole restare e prolungare oltre il 2026

VENERDI’ 27 SETTEMBRE

Rinnovo Calabria, nessun contatto rilevante tra le parti per l’estensione del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno

Calciomercato Milan, aneddoto incredibile su Dorgu: Moncada aveva offerto un anno fa 10 milioni di euro per il terzino sinistro

Mercato Milan, ossessione Ricci! Primo obiettivo a centrocampo, è il sostituto designato di Ismael Bennacer

Calciomercato Milan, riflessioni in corso: Ismael Bennacer può partire a gennaio a causa dei tanti problemi fisici. I dettagli

Mercato Milan, retroscena Abraham! Messaggio ad Ibrahimovic, l’inglese arrivato a Milano con l’intenzione di restare

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE

Osimhen Milan, la CLAUSOLA potrebbe diventare questa! Ecco a quali CONDIZIONI: la situazione dell’attaccante

Mercato Milan, due NOMI nuovi per giugno! Conoscono già la SERIE A, ecco di chi si TRATTA

Calciomercato Milan, si cerca un SOSTITUTO di Bennacer. QUESTI i nomi e c’è un SOGNO difficile da realizzare

Balotelli, ANNUNCIO dell’agente sul futuro dell’ex Milan: «Ha avuto RICHIESTE fuori Europa, ecco la sua VOLONTA’»

Maignan Milan, il RINNOVO si AVVICINA: CIFRE e DETTAGLI

MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE

Mercato Milan, ipotesi da non credere per l’attacco! Chukwueze può partire, l’alternativa al nigeriano stupisce

Nico Paz-Milan, Ibrahimovic accelera: concorrenza fitta per il talento del Como ma lo svedese ha un piano preciso. I dettagli

Calciomercato Milan, suggestione Osimhen già finita per il club rossonero? Il Galatasaray pronto a riscattare il centravanti

Pjanic-Milan, l’ex Juve, accostato anche ai rossoneri dopo l’infortunio di Bennacer, sta per firmare con il CSKA Mosca. Ultime

Mercato Milan, Moncada sorride: zero minuti in stagione per ora per Chukwuemeka, può arriva il prossimo gennaio

Rinnovo Gabbia, colloqui fitti con la società per il prolungamento: parti al lavoro per l’estensione fino al 30 giugno 2028

Calciomercato Milan, conferme definitive: Tammy Abraham vuole restare in rossonero e l’ha già comunicato alla società

MARTEDI’ 24 SETTEMBRE

Donnarumma Milan, Raiola SVELA: «Ritorno in Italia? La sua VOLONTA’ col Psg è questa»

Abraham Milan, l’attaccante ha CONVINTO TUTTI: il PIANO per prenderlo dalla Roma. E l’agente…

Bennacer Milan, Raiola fa CHIAREZZA: la VERITA’ sulla CESSIONE sfumata in Arabia

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE

Mercato Milan, svolta Kalulu! Contatto Giuntoli-Furlani, il difensore viaggia verso il riscatto da parte del club bianconero

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Mercato Milan, Cristiano Giuntoli ha avvisato Furlani per quanto riguarda Kalulu: i bianconeri già orientati a riscattare il francese

Calciomercato Milan, retroscena Colombo: spunta il dettaglio nell’accordo con l’Empoli. I rossoneri hanno il controriscatto

Calciomercato Milan, Jonathan David ha deciso di liberarsi a parametro zero tra meno di un anno: Juve in pressing

SABATO 21 SETTEMBRE

Calciomercato Milan, l’aneddoto gela i tifosi rossoneri! Paul Pogba, ex stella della Juve, è stato ad un passo dal club rossonero

Mercato Milan, retroscena Maldini! Ammissione di Szoboszlai sul proprio tifo rossonero: fu vicinissimo nel 2021

Calciomercato Milan, Moncada a caccia del talento Gilberto Mora: concorrenza agguerrita ma i rossoneri ci provano

Mercato Milan, si rincorrono le voci su Emerson Royal: retroscena da non credere, i rossoneri lo avevano mollato. Ultime

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

Mercato Milan, intreccio Bennacer-Rabiot: lo sbarco dell’ex Juve al Marsiglia complica i piani di cessione dell’algerino

Calciomercato Milan, l’input di Gerry Cardinale è da non credere! Ha dato mandato alla dirigenza di blindare Maignan e Theo Hernandez

Rinnovo Maignan, i tifosi possono sognare: accordo di massima tra i rossoneri e il portiere per il prolungamento del contratto

Mercato Milan, spuntano i dettagli della cessione del portiere Devis Vasquez all’Empoli: inserita una percentuale sulla rivendita

Calciomercato Milan, l’ultima indiscrezione su Rabiot taglia fuori i rossoneri: firma col Marsiglia, rimpianto Premier League

Calciomercato Milan, Moncada pronto a correre ai ripari a gennaio: in arrivo due centrocampisti, la strategia è già definita

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Mercato Milan, indiscrezione incredibile su Jonathan David! Ibrahimovic ha tentato il blitz, tutti i dettagli

Mercato Milan, l’annuncio della madre-agente di Rabiot sul futuro del centrocampista può rimettere in corsa i rossoneri

Calciomercato Milan, retroscena Fonseca: il tecnico voleva Tammy Abraham anche prima dell’arrivo di Morata. La ricostruzione

SABATO 14 SETTEMBRE

Calciomercato Milan, smentite sul fronte Rafael Leao: niente di concreto sull’interesse del Barcellona per l’esterno rossonero

Calciomercato Milan, novità a sorpresa su Adrien Rabiot: il centrocampista francese può tornare alla Juve? Le ultime

Mercato Milan, retroscena Ballo-Toure: accordo tra i rossoneri e il Besiktas ieri, no del terzino dopo qualche ora di riflessione

Calciomercato Milan, piovono conferme: Nicola Zalewski messo fuori rosa dalla Roma. Si avvicina il colpo a zero per i rossoneri

SABATO 7 SETTEMBRE

Mercato Milan, SPESE da SCUDETTO per gli acquisti: Fonseca non ha ALIBI

Moncada Milan, STAGIONE decisiva per il FUTURO e il RINNOVO: cosa farà la società nel 2025

VENERDÌ 6 SETTEMBRE

Rabiot-Milan, arriva la smentita che nessuno si aspettava: pista arenata già a giugno per le richieste eccessive sull’ingaggio

Calciomercato Milan, Leao preoccupa Paulo Fonseca! Abulico anche con il Portogallo, serve la svolta. Tutti i dettagli

Calciomercato Milan, la Juve aumenta il pressing per l’arrivo a parametro zero di Jonathan David: tutti i dettagli

Mercato Milan, dirigenza sotto accusa: la sensazione è che si voglia smontare pezzo per pezzo la rosa dello scudetto del 2022

Calciomercato Milan, avviso di Furlani ad Ismael Bennacer: il centrocampista può finire al Marsiglia il prossimo gennaio

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE

Rabiot ha fatto “spallucce” all’offerta del Milan: «Poteva diventare un IDOLO di San Siro…»

Bennacer Milan, l’addio è solo RIMANDATO? Ha già una RICHIESTA dalla Francia

Theo Hernandez Milan, per il RINNOVO servono 8 milioni: la POSIZIONE del club

Jovic Milan, in 10 giorni si decide il suo FUTURO: cosa FILTRA sull’attaccante

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE

Mercato Milan, Jorge Mendes ha un piano preciso per il futuro del talento portoghese: ultimo anno in rossonero? I dettagli

Theo Hernandez-Milan, spunta la conferma sulla richiesta del terzino per il rinnovo di contratto: servono circa 8 milioni di euro

Emerson Royal-Milan, giudizio impietoso da parte del The Athletic sul terzino brasiliano: bocciatura pesante per l’ex Tottenham

Mercato Milan, tutto fatto per Hummels: sbarca oggi in Italia e firma un contratto di un anno con la Roma. I dettagli

Jovic-Milan, l’esclusione dalla lista Champions League alimenta i dubbi sul futuro del serbo: Fonseca ha avvisato la punta

Calciomercato Milan, retroscena Abraham! Volontà ferrea dell’inglese, ha rifiutate tutte le proposte per sbarcare a Milanello

Rabiot-Milan, c’è l’aneddoto che spiazza il tifo rossonero! Proposta monstre del club, il rifiuto dell’ex Juve spiazza Furlani

Mercato Milan, aumenta la concorrenza per Jonathan David: la Juve, con Giuntoli in testa, piomba sull’attaccante canadese

Rinnovo Theo Hernandez, il terzino francese, nonostante gli ultimi sviluppi, vuole rimanere a Milano: richiesta precisa al club

Calciomercato Milan, Ibrahimovic furioso con Origi e Ballo-Toure: i due esuberi fuori rosa almeno fino a gennaio

GIOVEDÌ 29 AGOSTO

Origi-Milan, dilemma per il futuro dell’attaccante belga: rossoneri pronti a cederlo gratuitamente. Tutti i dettagli

Calciomercato Milan, stallo per quanto riguarda l’eventuale uscita di Ballo-Toure: il terzino vuole lo stesso ingaggio percepito in rossonero

Mercato Milan, Abraham vede Milanello: l’ultimo aggiornamento sulla trattativa con la Roma non lascia più dubbi

Calciomercato Milan, ufficiale l’arrivo di Turco, attaccante classe 2004, dal Salisburgo: c’è il comunicato del club rossonero

Kone-Milan, è lui l’alternativa ad Adrien Rabiot: offerta da 15 milioni di euro, serve l’uscita di qualcuno per liberare il posto in lista

Mercato Milan, la suggestione ha del clamoroso: rossoneri tentati dal mettere fuori lista Jovic anche con la permanenza

Rabiot-Milan, offerta monstre al centrocampista francese: l’ex Juve riflette sull’ingaggio da 5.5 milioni di euro. Tutti i dettagli

Abraham-Milan, affare ormai ai dettagli e prossimo alla chiusura: l’inglese può abbassarsi l’ingaggio per favorire la trattativa

Calciomercato Milan, intrigo Bennacer: nessuna offerta dall’Arabia Saudita, Furlani rassegnato alla permanenza dell’algerino

Vos-Milan, il centrocampista olandese ha cominciato le visite mediche alla Madonnina: parte l’iter per l’ufficialità

Jovic-Milan, alta tensione tra il serbo e il club rossonero: lui vuole restare nonostante Abraham, il Diavolo lo mette alla porta

Mercato Milan, Ibrahimovic vuole chiudere la sessione estiva 2024 con un ultimo colpo a centrocampo: Rabiot o Koné i nomi