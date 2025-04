Mercato Milan, Furlani riflette: conferma in bilico e scenario completamente inaspettato

Mercato Milan, Giorgio Furlani riflette sul futuro di Kyle Walker: decisione non ancora presa sul riscatto in estate. I dettagli

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan sta ancora riflettendo sul possibile riscatto di Kyle Walker:

PAROLE – «Partiamo dallo stato attuale dei fatti: i rossoneri hanno acquistato Walker dal Manchester City per un milione di euro nell’ultima sessione invernale di mercato, in un’operazione chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro. In caso di conferma, per l’inglese è pronto un biennale fino al 30 giugno del 2027. L’ingaggio del difensore può variare: fino alla fine del prestito è di 2,5 milioni di euro netti a stagione, in caso di riscatto lo stipendio aumenterà fino a 4,5 milioni. E il futuro? L’idea sarebbe di attivare la clausola che permetta l’acquisizione a titolo definitivo, ma ogni discorso è rimandato sino alla scelta del nuovo direttore sportivo. Riflessioni in corso, con un futuro tutto da scrivere».