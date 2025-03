Calciomercato Milan, parte la missione Alex Jimenez col Real Madrid: queste le condizioni per tenere lo spagnolo a Milanello

Condividi via email

Calciomercato Milan, i rossoneri sono pronti a dialogare con il Real Madrid per trattenere Alex Jimenez a Milanello: i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni il calciomercato Milan intensificherà i dialoghi con il Real Madrid per cercare di mantenere Alex Jimenez a Milanello nelle prossime stagioni.

Il classe 2005 ha infatti con il Milan un contratto fino al 2028 ma il Real Madrid potrebbe riacquistarlo nell’estate del 2025 per 9 milioni di euro e nell’estate del 2026 per 12. L’obiettivo del club rossonero è quello di spostare la recompra direttamente al 2027 e fissarla ad una cifra superiore ai 12 milioni previsti per l’anno prossimo.