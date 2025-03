Calciomercato Milan, ultimi due mesi decisivi! Questi giocatori si giocano la conferma, messaggio chiaro della dirigenza

Calciomercato Milan, gli ultimi due mesi di stagione saranno decisivi per il futuro di alcuni dei giocatori rossoneri: i nomi

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, gli ultimi due mesi di stagione tra campionato e Coppa Italia saranno decisivi non solo per Sergio Conceicao ma avranno inevitabilmente un impatto anche sul calciomercato Milan in uscita della prossima estate.

Tra coloro che son sospesi figurano i nomi di Alex Jimenez, Tomori, Loftus-Cheek, Musah e Samuel Chukwueze. Riflessioni in tutti i reparti dunque in casa Milan: il futuro si decide oggi.