Mercato Milan, Furlani e Ibrahimovic bussano in casa Real Madrid: c’è quel giovane nel mirino

Mercato Milan, i rossoneri bussano in casa Real Madrid: nel mirino c’è il forte difensore Raul Asencio, in scadenza di contratto nel 2026

Come riferito da calciomercato.it, il calciomercato Milan potrebbe bussare in casa Real Madrid per rinforzare la difesa della prossima stagione, reparto che sarà inevitabilmente rivoluzionato dopo la stagione disastrosa di quest’anno.

Il Milan ha seriamente messo nel mirino Raul Asencio, fortissimo e talentuosissimo difensore centrale. Ha il contratto in scadenza nel 2026 ed al momento tutto tace sul fronte rinnovo.