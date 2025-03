Calciomercato Milan, caccia al vice Santi Gimenez: doppia opzione in Serie A, un aspetto sarà decisivo

Calciomercato Milan, i rossoneri, con Abraham in bilico, cercano un vice Santi Gimenez: i due nomi caldi sono quelli di Lucca e Krstovic

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan, non avendo ancora deciso se confermare Abraham nella prossima stagione, si è messo alla ricerca di un potenziale vice Santi Gimenez per la prossima stagione e al momento i nomi sul taccuino della società di via Aldo Rossi sono due: Krstovic del Lecce e Lucca dell’Udinese.

Entrambi i calciatori hanno una valutazione di 25 milioni di euro con l’italiano che piace tanto anche a Napoli, Inter e Nottingham Forest anche se l’ascendente Ibrahimovic, idolo del calciatore, potrebbe fare la differenza. In ogni caso l’ultima parola spetterà al nuovo DS.